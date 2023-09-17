الرئيس الشيشاني يظهر في مقطع فيديو بعد تكهنات عن تدهور صحته

نشر رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف مقطعي فيديو -اليوم الأحد- يبدو فيهما مبتسما ويدعو الناس إلى ممارسة الرياضة، بعد انتشار تقارير مؤخرا عن تدهور صحته.

ونشرت قناة قديروف على تطبيق تليغرام شريطين مصوّرين للرئيس الشيشاني، وظهر في الفيديو الأول وهو يتمشى في مكان غير محدد مرتديا معطفا في ظل أجواء ماطرة، وفي المقطع الثاني يتحدث قديروف باللغة الشيشانية، قبل أن يقول بالروسية "مارسوا الرياضة".

وأرفق الرئيس الشيشاني مقطع الفيديو بتعليق مكتوب جاء فيه "أنصح بشدة كل من لا يستطيعون التمييز بين الحقيقة والأكاذيب عبر الإنترنت بأن يذهبوا للتنزه، وتنشق بعض الهواء النظيف، وترتيب أفكارهم؛ يمكن للمطر أن يكون منعشا بشكل مذهل".

Ramzan Kadyrov posted a video and denied rumors of his death. Very good. Health and long life to you Ramzan Akhmatovich. pic.twitter.com/K1SqYYIfSg — Sprinter (@Sprinter99800) September 17, 2023

ولم يتضح متى تم تصوير المقطعين القصيرين، لكن نشرهما يأتي بعد تقارير غير مؤكدة بشأن صحة قديروف بلغت في الأيام الأخيرة حد الحديث عن دخوله في غيبوبة.

ومنذ عام 2007 يحكم قديروف الشيشان، وهي جمهورية روسية ذات غالبية مسلمة في شمال القوقاز، وكان قد انخرط وهو شاب مع والده في النضال العسكري الذي خاضه الشيشانيون للاستقلال عن روسيا، ثم تصالحا مع موسكو التي مكنت والده من حكم البلاد حتى اغتيل عام 2004، فسلمته السلطة خلفا لوالده.