الرئيس الشيشاني يظهر في مقطع فيديو بعد تكهنات عن تدهور صحته

نشر رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف مقطعي فيديو -اليوم الأحد- يبدو فيهما مبتسما ويدعو الناس إلى ممارسة الرياضة، بعد انتشار تقارير مؤخرا عن تدهور صحته.

ونشرت قناة قديروف على تطبيق تليغرام شريطين مصوّرين للرئيس الشيشاني، وظهر في الفيديو الأول وهو يتمشى في مكان غير محدد مرتديا معطفا في ظل أجواء ماطرة، وفي المقطع الثاني يتحدث قديروف باللغة الشيشانية، قبل أن يقول بالروسية "مارسوا الرياضة".

وأرفق الرئيس الشيشاني مقطع الفيديو بتعليق مكتوب جاء فيه "أنصح بشدة كل من لا يستطيعون التمييز بين الحقيقة والأكاذيب عبر الإنترنت بأن يذهبوا للتنزه، وتنشق بعض الهواء النظيف، وترتيب أفكارهم؛ يمكن للمطر أن يكون منعشا بشكل مذهل".

Ramzan Kadyrov posted a video and denied rumors of his death. Very good. Health and long life to you Ramzan Akhmatovich. pic.twitter.com/K1SqYYIfSg

