المخابرات العراقية تفكك خلية لتنظيم الدولة تخطط لعمليات في بغداد

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي -اليوم الأحد- عن اعتقال خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لجهاز المخابرات أنه حقق نصرا جديدا "يضاف إلى سجل انتصارات العراقيين على قوى الإرهاب والتكفير الداعشي بعد أن نفذ واحدة من أكثر العمليات الاستخبارية النوعية نجاحا أطاحت بشبكة إرهابية خطيرة في بغداد".

وأوضح البيان أن هذه العملية ترتبط بعملية سابقة نفذها الجهاز بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب في فبراير/شباط الماضي أسهمت في قتل 22 إرهابيا في صحراء الأنبار غربي البلاد، وقادت إلى تحديد أهداف جديدة.

وذكر أن هذه الشبكة كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في محاولة "تستهدف المواكب الحسينية ومراكز الشرطة والسيطرات والأسواق العامة في عدد من الأحياء الشعبية في بغداد"

وجاء في البيان أنه بعد مراقبة ميدانية دقيقة لتحركات هذه الشبكة، تم إلقاء القبض على عناصرها كافة "واعترفوا بإنتمائهم للعصابات الإرهابية" وتلقيهم تدريبات مكثفة على صناعة العبوات والأحزمة الناسفة والمواد المتفجرة تمهيدا لتنفيذ عملياتهم الانتحارية، وفق البيان.