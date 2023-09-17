أمين عام الناتو: تهيؤوا لحرب طويلة في أوكرانيا

استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ -في مقابلة نشرت اليوم الأحد- أن تكون هناك نهاية سريعة للحرب الأوكرانية، في وقت تواصل فيه كييف شن هجومها المضاد ضد روسيا.

وقال ستولتنبرغ -في مقابلة مع مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية- إن "معظم الحروب تستمر فترة أطول من المتوقع عندما تبدأ للمرة الأولى"، "لذلك علينا أن نهيئ أنفسنا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا".

وبدأت الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وشنت كييف هجوما مضادا بدءا من يونيو/حزيران الماضي على المواقع التي استولت عليها روسيا في جنوب البلاد وشرقها، لكن التقدم الذي حققته كان محدودا.

وقال ستولتنبرغ "نتمنى جميعا تحقيق سلام سريع"، مردفا "لكن في الوقت نفسه علينا أن ندرك أنه إذا توقف الرئيس فولوديمير زيلينسكي والأوكرانيون عن القتال ستختفي أوكرانيا من الوجود". وتابع "أما إذا ألقى الرئيس فلاديمير بوتين وروسيا السلاح؛ عندها نحصل على السلام".





وأكد ستولتنبرغ أنه "عندما تنتهي هذه الحرب سنكون بحاجة إلى ضمانات أمنية لأوكرانيا، وإلا فإن التاريخ قد يعيد نفسه".

روسيا تعلن إسقاط مسيرات

من جهة أخرى، قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة إسترا في موسكو، مشيرا إلى أنه -ووفقا للمعلومات الأولية- لا توجد أضرار ولا إصابات في المكان الذي سقط فيه حطام الطائرة".

وأعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية مقتل مدني في قصف للجيش الأوكراني لإحدى قرى المقاطعة.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت 4 طائرات أوكرانية مسيرة فوق سواحل شبه جزيرة القرم الشمالية الغربية والشرقية.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014 في خطوة قوبلت بتنديد عالمي واسع النطاق.