وزير الخارجية الإماراتي: الاتفاق الإبراهيمي خطوة مهمة لتحقيق السلام

قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان إن توقيع "الاتفاق الإبراهيمي" للسلام "شكّل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط وتعزيز الاستقرار والأمن لشعوب المنطقة".

وأشار، في بيان نشر على صفحة وزارة الخارجية الإماراتية بموقع إكس (تويتر سابقا)، إلى أن الإمارات وإسرائيل تحتفيان في 15 سبتمبر/أيلول بـ"الذكرى الثالثة للاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي"، وتمضيان قدما "في تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي في عدة مجالات".

سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، حول الذكرى الثالثة للاتفاق الإبراهيمي للسلام: pic.twitter.com/snWXkxyZeG — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) September 15, 2023

وأضاف أنهما تعملان من خلال الاتفاقيات الثنائية على "إيجاد فرص نمو جديدة لشباب المنطقة، ما يساهم بدوره في الجهود العالمية لدعم السلام والازدهار".

وفي منتصف سبتمبر/أيلول 2020، وقّعت إسرائيل مع الإمارات والبحرين، في البيت الأبيض بواشنطن، اتفاقيات لتطبيع العلاقات برعاية الولايات المتحدة.

وجاء توقيع الاتفاقيات بعد مرور 26 عاما على آخر اتفاق وقّعته إسرائيل مع دولة عربية، هي الأردن.