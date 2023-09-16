واشنطن: نجري محادثات منتظمة مع السعودية لضمان استقرار إمدادات الطاقة

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إن بلاده تجري محادثات منتظمة مع السعودية لضمان استقرار إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية، مؤكدا استمرار تلك المحادثات في الأيام المقبلة.

وأوضح أن الرئيس جو بايدن تحدث بشكل مقتضب مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأن هذا اللقاء لم يكن لقاء رسميا، كما لم يخض في تفاصيل حول هذا الموضوع أو مواضيع أخرى.

وأضاف أن "ما جرى التركيز عليه خلال ذلك اللقاء هو الإعلان عن الممر الاقتصادي (بين الهند وأوروبا)، لكننا على اتصال دائم على المستويات العليا مع السعودية حول ضمان إمدادات مستقرة للطاقة وبأسعار معقولة".