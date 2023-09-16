مقتل 6 أشخاص وانهيار مئات المنازل بسيول في السودان

قال مسؤول سوداني إن 6 أشخاص لقوا مصرعهم بسبب سيول وأمطار ضربت عدة مناطق بولاية نهر النيل شمالي البلاد.

وقالت مصادر محلية للجزيرة إن مئات المنازل انهارت بسبب سيول وأمطار ضربت 3 بلدات بمحلية بَرْبَر في ولاية نهر النيل شمالي السودان.

وأكدت المصادر أن أكثر من 350 منزلا انهارت بشكل كامل في قرية السَلمة جنوبي بربر إضافة إلى انهيار منازل أخرى لم يتم حصرها في كل من قريتي السَعدابية والنبوية.

وزار والي الولاية القرى المتضررة اليوم، ودعا المنظمات الإنسانية لتقديم العون للمتضررين.