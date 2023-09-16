مقتل 7 نساء ورجل بصواعق رعدية وسيول في اليمن

تسببت صواعق رعدية في مقتل 6 نساء ورجل غربي اليمن، في حين قضت امرأة في سيول أدت كذلك إلى تدمير عشرات المنازل، حسب ما أفادت به مصادر طبية ومحلية اليوم السبت.

وقال الطبيب حمزة سعيد، من مستشفى مديرية اللحية في محافظة الحديدة، "لقيت 6 نساء ورجل حتفهم، وأصيب 3 بجروح، جراء صواعق رعدية في مديرتي الليحة والزهرة" الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ونقلت وكالة "سبأ" عن مصادر محلية وفاة أسرة مكونة من 4 نساء، بينهن فتاتان، جراء صاعقة رعدية ضربت منزلهن في دير السليماني بمديرية اللحية.

وأشارت إلى وفاة مواطن وزوجته وشقيقته نتيجة صاعقة ضربت منزلهم في منطقة بني زبل بمديرية الزهرة، وأدت أيضا إلى إصابة 3 أشخاص من الأسرة بجروح طفيفة وتم نقلهم للمستشفى.

جرف المنازل

وفي مديرية حيس القريبة الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة في محافظة الحديدة، تسببت سيول في جرف عشرات المنازل، حسب ما أفاد به مسؤول محلي فضل عدم الكشف عن هويته.

والجدير بالذكر أن اليمن غالبا ما يشهد سيولا جراء الأمطار الغزيرة وعواصف رعدية. ويوليو/تموز الماضي، تسببت عاصفة رعدية في عدن (جنوب) في إصابة 6 مسافرين في مطار المدينة بجروح، إثر انهيار واجهات زجاجية في المطار وتهدم جزء من سوره وتضرر طائرتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية.

وبدورها، قالت الأمم المتحدة إنه منذ بداية العام الحالي أدت تقلبات الطقس في اليمن إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص عن منازلهم.

وأضافت أنه من المتوقع أن تؤثر الأمطار الغزيرة المتوقعة على ما يقرب من مليوني نازح خلال الأسابيع المقبلة "مما يهدد الأرواح وسبل العيش".