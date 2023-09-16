محمد بن سلمان يختتم زيارة خاصة إلى سلطنة عمان

اختتم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -اليوم السبت- زيارة خاصة إلى سلطنة عمان، التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، حسب وكالتي الأنباء السعودية والعمانية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الجانبين استعرضا العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين، وأكدا عزمهما على المضي قدما في تعزيز أوجه التعاون الثنائي القائم في شتى المجالات.

زيارة ولي العهد للسلطنة جاءت عقب اختتام زيارته إلى الهند، حيث حضر خلالها قمة مجموعة العشرين وعقد مباحثات مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

ويوليو/تموز 2021، كانت السعودية أول دولة يتوجه إليها سلطان عُمان في زيارة خارجية منذ توليه الحكم في يناير/كانون الثاني 2020.