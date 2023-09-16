كيم يبدي إعجابه بتكنولوجيا الطائرات المقاتلة في روسيا ويلتقي وزير دفاعها

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون -اليوم السبت- إلى فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي، وكان في استقباله وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وأبدى كيم إعجابه بالتطور السريع الذي تشهده تكنولوجيا الطيران الروسية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الروسية (تاس) إن كيم وصل إلى مطار كنيفيتشي في فلاديفوستوك، وزار مصنعا للطائرات أمس الجمعة.

وتفقد كيم مصنع الطائرات المقاتلة الروسي الخاضع لعقوبات غربية، في إطار زيارة تخشى واشنطن وحلفاؤها أن تعزز الجيش الروسي في أوكرانيا وتدعم برنامج بيونغ يانغ للصواريخ.

والتقى كيم بطياري الاختبار في ورشة تجميع جسم الطائرة المقاتلة، واستقل طائرة من طراز "سو-57" للاستماع إلى شرح مفصل للمواصفات الفنية وأداء الطيران للطائرة المقاتلة من الجيل الخامس.

وصعد الزعيم الكوري الشمالي على متن طائرة من إنتاج المصنع للتعرف على أدائها، وشاهد الرحلة التجريبية لطائرة مقاتلة من طراز "سو-35".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم السبت أن كيم أبدى إعجابه بالتطور السريع الذي تشهده تكنولوجيا الطيران الروسية متجاوزة التهديدات الخارجية المحتملة.

وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكيم -الذي يزور روسيا منذ الثلاثاء الماضي، في أول رحلة له إلى الخارج بعد جائحة "كوفيد-2019"- المسائل العسكرية والحرب في أوكرانيا وتعميق التعاون عندما التقيا يوم الأربعاء الماضي.

وأمس الجمعة، قال الكرملين إن روسيا وكوريا الشمالية لم توقعا أي اتفاقيات بشأن المسائل العسكرية أو في أي مجالات أخرى خلال زيارة كيم لروسيا هذا الأسبوع.

وقالت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا يعد انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان للصحفيين أمس إن المحادثات المتعلقة بتقديم كوريا الشمالية أسلحة إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا مستمرة في التقدم بعد اجتماع بوتين مع كيم.