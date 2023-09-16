عرض بصلة عملاقة في معرض بإنجلترا

عُرضت اليوم السبت في إنجلترا ثمرة بصل عملاقة تزن نحو 9 كيلوغرامات، في معرض لزهور الخريف في شمال البلاد.

وعُرِضت الثمرة، التي يمتلكها غاريث غريفين وتزن 8.97 كيلوغرامات في معرض الزهور في مقاطعة نورث يوركشاير شمال شرق البلاد.

وكانت ثمار ضخمة من الملفوف والقرع الأخضر والشمندر، من بين خضروات شاركت في مسابقة الخضروات العملاقة، التي نظمتها جمعية الشرف الإنجليزية الوطنية في معرض الزهور.

وفاز كريس باريش بجائزة لثمرة اليقطين (القرع) العملاقة التي قدمها، التي يبلغ وزنها 102 كيلوغراما.

ويُنظم معرض هاروجيت للزهور مرتين كل عام في شهري أبريل/نيسان، وسبتمبر/أيلول.

ويقام المعرض في الفترة من 15 حتى 17 سبتمبر/أيلول الجاري، ومن المتوقع أن يحضره ما يصل إلى 30 ألف زائر.