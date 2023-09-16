مصدر حكومي مغربي: زيارة ماكرون ليست مبرمجة

نقلت وكالة الأنباء المغربية اليوم السبت -عن مصدر حكومي- قوله إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة ليست مدرجة في جدول الأعمال وغير مبرمجة.

وعبّر المصدر عن استغرابه بشأن إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عن برمجة زيارة ماكرون إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس.

وقال أيضا إن مبادرة كولونا أحادية الجانب، وإن الوزيرة منحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير متشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي هام.

بدوره قال محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن مناخ العلاقات المغربية الفرنسية تضرر بسبب إعلان باريس عن زيارة غير مبرمجة وغير مرتب لها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب.

وأضاف بودن -في مقابلة سابقة مع الجزيرة- أن الخطوة الفرنسية تفتقد للحس الدبلوماسي وستؤدي إلى مراجعات عديدة للعلاقات بين البلدين.