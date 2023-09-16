"الدولية للطاقة الذرية" تدين إلغاء إيران اعتماد مفتشيها

نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة -اليوم السبت- بما وصفته بالإجراء "غير المتناسب وغير المسبوق" الذي اتخذته إيران باستبعاد ثلث مفتشي الوكالة "مما يعوق قدرتها على الإشراف على الأنشطة النووية لطهران".

وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إن طهران أبلغته بقرارها سحب اعتماد مفتشي الوكالة المكلفين بأنشطة التحقق في إيران، مشيرا إلى أن هؤلاء المفتشين من بين الأكثر خبرة بالوكالة ولديهم معرفة فريدة في مجال تكنولوجيا التخصيب.

وأضاف -في بيان- أن قرار إيران يؤثر بطريقة مباشرة وشديدة على قدرة الوكالة على إجراء عمليات تفتيش فعالة في البلاد.

وندد غروسي بشدة بهذا الإجراء "الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد".

وقال إنه يتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما بين الوكالة وإيران، ويشكل ضربة غير ضرورية للعلاقة المتوترة بين الطرفين.

ودعا مدير عام "الدولية للطاقة الذرية" الحكومة الإيرانية إلى إعادة النظر في قرارها، والعودة لمسار التعاون مع الوكالة.