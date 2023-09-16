روسيا تنفي خروجها من بلدة قرب باخموت وتقصف خاركيف

نفت روسيا خروج قواتها من بلدة أندرييفكا الأوكرانية بالقرب من باخموت -اليوم السبت- وذلك بعدما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية إخراجها منها أمس الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية -في نشرتها اليومية- إن القوات الأوكرانية حاولت إخراج الجيش الروسي من قرى قريبة من باخموت من دون جدوى، حسب تعبيرها.

وكان الجيش الأوكراني أعلن -أمس الجمعة- استعادته بلدة أندرييفكا الواقعة على بعد نحو 10 كيلومترات جنوب باخموت التي تعد أحد المحاور الرئيسية للهجوم الأوكراني المضاد الذي يواجه صعوبات، بعد أن أعلنت موسكو سيطرتها على المدينة مايو/أيار الماضي.

وأضاف الجيش الأوكراني أنه كبّد القوات الروسية خسائر كبيرة في الاشتباكات ببلدة أندرييفكا، في حين قال متحدث باسم لواء أوكراني إن أندرييفكا دُمرت بالكامل جراء المعارك، مضيفا أن البلدة "لم تعد موجودة".

قصف وإسقاط مسيّرات

وقالت الإدارة العسكرية في خاركيف إن 5 أشخاص أصيبوا بجروح بقصف روسي استخدم صواريخ "إس-300".

وأعلنت الإدارة سماع دوي 4 انفجارات في المدينة صباح اليوم السبت، وطلبت من السكان التزام الملاجئ إلى حين صدور إشعار بمغادرتها.

كما سمع دوي انفجار في بلدة أوريخوف جنوب زاباروجيا، حيث قالت السلطات المحلية إنه ناجم عن قصف صاروخي روسي تكرر الأيام الأخيرة.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية -اليوم السبت- إن دفاعها الجوي أسقط طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا عبر الحدود على منطقة بيلغورود، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم إسقاطها طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقتي كالوجا وتفير.





تهديد السفن الروسية

على صعيد متصل، قال وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخايلو فيدوروف -الذي يلعب دورا رئيسيا في بناء قطاع الوحدات المسيّرة- إن بلاده ستكون قادرة على شن مزيد من الهجمات بالوحدات المسيّرة على السفن الروسية.

وأضاف فيدوروف أن إنتاج أوكرانيا للطائرات المسيّرة زاد العام الحالي مقارنة بالعام السابق، وأفاد بأن بلاده تختبر أنظمة للذكاء الاصطناعي يمكنها تحديد الأهداف على بعد عدة كيلومترات وتوجيه المسيّرات إليها حتى لو تعطلت الاتصالات الخارجية بسبب إجراءات الحرب الإلكترونية، حسب قوله.

يأتي تصريحه بعد أن شنت أوكرانيا الأسبوع الماضي هجمات عدّة بوحدات مسيّرة وصواريخ على أسطول البحرية الروسية في البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وأفادت روسيا بتضرر سفينة حربية وغواصة تابعتين لها في هجوم صاروخي أوكراني الأسبوع الماضي، لكنها تقول إنها تصد جميع هجمات المسيّرات.