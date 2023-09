حرائق "ضخمة" شرقي الجزائر وجهود متواصلة لإخمادها

اندلعت حرائق ضخمة أمس الجمعة في ولايتي بجاية وتيزي وزو المتجاورتين شمال شرقي الجزائر، وفي حين تم إخماد حريق تيزي وزو تتواصل العمليات للسيطرة على حريق بجاية.

وبحسب بيان للدفاع المدني نشر اليوم السبت، اندلع حريق في غابة مهوي قرب مدينة تيشي وحريق آخر في غابة عش الباز بولاية بجاية، وحريق ثالث في غابة قرية إيغداسن بولاية تيزي وزو.

وقال البيان إن وحدات الدفاع المدني جُنّدت للعمل على إخماد الحرائق المندلعة وإجلاء سكان المنطقة كإجراء وقائي لتفادي وقوع خسائر بشرية.

وبث ناشطون ووسائل إعلام جزائرية عبر منصات التواصل مقاطع فيديو توثق تصاعد ألسنة النيران من الغابات التي اندلع فيها الحريق، وسط تدخل فرق الإطفاء.

واندلعت الحرائق ليلا، وشاركت في مواجهتها فرق للتدخل من ولايات برج بوعريريج وسطيف والبويرة المجاورة، وكذلك من العاصمة.

🤲🏽 Pray for Algeria 🇩🇿

A huge fire has broken out in the forest of the city of Béjaïa, and has been spreading due to high winds.

May Allah protect everyone. pic.twitter.com/wY3666Q1J8

— • (@Alhamdhulillaah) September 16, 2023