بريطانيا تصنف فاغنر الروسية "منظمة إرهابية"

صنّفت بريطانيا رسميا -أمس الجمعة- مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة منظمة إرهابية محظورة، ما يجرّم الانضمام إليها، أو تقديم الدعم لها.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان، إن هذا الأمر يدخل حيز التنفيذ الفوري، وسيجعل الانتماء إلى مجموعة فاغنر، أو دعمها في المملكة المتحدة جريمة جنائية، مع عقوبة بالسجن قد تصل لمدة 14 عاما مع، أو دون غرامة.

وأصبحت فاغنر المنظمة الإرهابية رقم 79 المحظورة في المملكة المتحدة، عقب دخول قانون حظرها حيّز التنفيذ، بعد تقديمه للبرلمان أوائل سبتمبر/أيلول الجاري.

وأبرز التنظيمات المحظورة في المملكة المتحدة: تنظيم الدولة الإسلامية، والقاعدة، وحزب الله اللبناني، وحزب العمال الكردستاني (بي كي كي).

وحظيت مجموعة فاغنر بمكانة دولية متزايدة في السنوات الأخيرة، من خلال انتشارها في مناطق عدة بأفريقيا، وقتالها في الحرب الأوكرانية المستمرة منذ 18 شهرا.

وتأسست شركة فاغنر في 2014 على يد يفغيني بريغوجين، الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة بروسيا في 23 أغسطس/آب 2023.

وقبيل ذلك، تمردت المجموعة بشكل قصير الأمد ضد الحكومة الروسية في يونيو/حزيران 2023، وتوجهت نحو العاصمة موسكو، قبل أن تعود وتسحب قواتها.