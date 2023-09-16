المدّعي الخاص الأميركي يطلب إصدار أمر للحد من تصريحات ترامب

طلب المدّعي الخاص الأميركي جاك سميث من القاضية تانيا تشاتكن -أمس الجمعة- إصدار أمر حظر نشر بحق الرئيس السابق دونالد ترامب قبل محاكمته الفدرالية بتهمة محاولة تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020.

واعتبر سميث أمام محكمة واشنطن الفدرالية أن الانتقادات المتكررة من ترامب لمسؤولي وزارة العدل وسكان واشنطن والقاضية المكلفة بالملف تانيا تشاتكن، قد تؤثر على مواقف هيئة المحلّفين التي ستتألّف من سكان محليين.

وردّ ترامب سريعا على منصته "تروث سوشال" بالقول "إنهم يسرّبون معلومات ويكذبون ويقاضون ولن يسمحوا لي بالكلام". وسبق لترامب أن اتهم تشاتكن بأنها "تكرهه" ووصف مكتب المدعي الخاص بأنه "فريق من البلطجية".

واعتبر سميث أن تصريحات ترامب "قد يكون لها تأثير ملموس على حياد هيئة المحلّفين وفي الوقت نفسه على شهادات الشهود". وأضاف في وثيقة قضائية أن أي فرد يقرأ أو يسمع تعليقات ترامب "قد يخشى منطقيا أن يكون الهدف التالي لهجمات المدّعى عليه".

ويعد ترامب الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2024، إلا أن الرئيس السابق يواجه اعتبارا من مارس/آذار المقبل إجراءات محاكمة في واشنطن في قضية محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

"الثلاثاء الكبير"

وستبدأ محاكمة ترامب في الرابع من مارس/آذار 2024 عشية "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب لاختيار مرشحهم.

وحتى ذلك الحين، يسعى سميث إلى أن يُمنَع الملياردير الجمهوري من الإدلاء بأي تصريحات مهينة بحق أي شخص ذُكر اسمه في القضية أو قد يُذكر أو بشأن الشهود المستقبليين.

واعتبر مكتب المدّعي أن هذه تصريحات ترامب تحوّلت إلى تهديدات حقيقية، لافتا إلى أنه "من الواضح أن هذه التهديدات سببها التصريحات المتكررة الصادرة عن المتّهم".

وفي منتصف أغسطس/آب الماضي، أوقفت امرأة في ولاية تكساس على خلفية توجيهها تهديدات بالقتل للقاضية تشاتكن التي لم تستجب بعد لطلب سميث بالحد من تعليقات ترامب قبل محاكمته.

ويواجه ترامب 4 محاكمات جنائية العام المقبل خلال موسم الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الذي يبدأ في يناير/كانون الثاني القادم، وفي ذروة الحملة الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.