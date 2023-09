الدورة الـ78 للأمم المتحدة تنطلق الاثنين بغياب قادة أعضاء دائمين بمجلس الأمن

ينطلق اجتماع قادة العالم الاثنين المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بهدف إحياء "أجندة 2030" للتنمية المستدامة المُتفق عليها عام 2015، بعد أن واجه تطبيقها تحديات لا تزال مستمرة، وذلك وسط غياب رؤساء.

وقال الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش إن 140 من قادة العالم سيجتمعون في الدورة الـ78 للأمم المتحدة، في وقت تواجه فيه الإنسانية تحديات هائلة نتيجة تفاقم حالة الطوارئ المناخية وتصاعد النزاعات، مضيفا أن الناس ينتظرون حلّا من قادتهم للخروج من الأزمات.

وأبدى غوتيريش أسفه على أن العالم "المُنقسم جيوسياسيا" يقلص من قدرتهم على التعامل مع الأزمات، في إشارة منه إلى تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا على العالم، لا سيما الأمن الغذائي.

وأكد غوتيريش أنه سيحاول إقناع روسيا بالعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لأهميته الحيوية للغذاء العالمي.

Humanity is facing huge challenges.

People are looking to their leaders for a way out of this mess.

Next week, many of these leaders will be gathering for #UNGA.

They have a special responsibility to achieve compromise in designing our common future for our common good.

— António Guterres (@antonioguterres) September 14, 2023