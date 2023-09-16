أوكرانيا تعلن انطلاق سفينتين لتدشين الممر المؤقت لشحن الحبوب

أعلنت أوكرانيا أن سفينتي شحن توجهتا إلى الموانئ الأوكرانية -اليوم السبت- لتصبحا أول سفينتين تستخدمان ممرا مؤقتا للإبحار إلى موانئ البحر الأسود وتحميل حبوب للأسواق الأفريقية والآسيوية.

ونقلت وكالة رويترز عن أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني قوله إن ناقلتي البضائع السائبة "ريزيليانت أفريكا" و"أرويات" في طريقهما بالفعل إلى الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود لتحميل ما يقرب من 20 ألف طن من القمح لأفريقيا وآسيا.

وبحسب المعلومات التي نشرها المسؤول الأوكراني، فإن سفينتي الشحن ترفعان علم بالاو ويضم طاقمهما مواطنين من تركيا وأذربيجان ومصر وأوكرانيا.

كما أظهرت بيانات الشحن أن السفينتين تبحران في طرق بحرية شمال البحر الأسود.

وقال مسؤول أممي لرويترز -طلب عدم الكشف عن هويته- إن الأمم المتحدة لا تشارك في حركة تلك السفن، لكنها ترحب بكل الجهود الرامية لاستئناف التجارة الطبيعية خاصة السلع الغذائية الحيوية التي تساعد في إمداد أسواق الغذاء العالمية واستقرارها.





ممر إنساني

وأعلنت أوكرانيا الشهر الماضي عن "ممر إنساني" بالبحر الأسود للسماح بإبحار السفن العالقة في موانئها منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022، وتفادي الحصار الفعلي المفروض عليها بعد انسحاب روسيا من اتفاق كان يتيح لكييف تصدير الحبوب.

وذكر الوزير الأوكراني السبت بأن 5 سفن شحن سلكت الممر الموقت الذي استحدثته كييف بالاتجاه المعاكس، حيث غادرت ميناء أوديسا الأوكراني عبر الممر المتاخم للساحل الغربي للبحر الأسود بالقرب من رومانيا وبلغاريا، نحو مضيق البوسفور.

وتريد أوكرانيا أيضا استخدام هذا الممر لتصدير منتجاتها الغذائية.

وانسحبت روسيا منتصف يوليو/تموز من اتفاق تصدير الحبوب الذي وقع صيف 2022 مع كييف برعاية أممية وتركية، وهدف لتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية الحيوية للأمن الغذائي العالمي.