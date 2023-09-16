أردوغان يتهم الاتحاد الأوروبي بالنأي عن تركيا

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم السبت- الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى الابتعاد عن بلاده، في حين أن مفاوضات الانضمام مع أنقرة متوقفة.

وقال أردوغان، قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الاتحاد الأوروبي يسعى إلى النأي بنفسه عن تركيا. سنجري تقييمنا الخاص للوضع ويمكننا أيضا أن نذهب في اتجاه آخر".

وكان الرئيس التركي يجيب على أسئلة الصحفيين بعد أن طلب المفوض الأوروبي لشؤون التوسع أوليفر فارهيلي، من أنقرة إحراز تقدم في مسألة الديمقراطية.

وقال فارهيلي، خلال زيارته لأنقرة الأسبوع الماضي، إن "مفاوضات الانضمام متوقفة حاليا، ولكي تستأنف فهناك معايير واضحة للغاية يجب أخذها في الاعتبار، مرتبطة بالديمقراطية وسيادة القانون".

وقدمت تركيا -التي ما زالت رسميا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي- طلبها عام 1987 إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية، وفي 1999 إلى الاتحاد الأوروبي، لكن ما تزال مفاوضات الانضمام التي بدأت في 2005 متوقفة منذ عدة سنوات.