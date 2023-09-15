منظمات إغاثة تدعو لوقف دفن ضحايا السيول بدرنة في مقابر جماعية

دعت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة السلطات في ليبيا إلى التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، وذلك بعد أن أظهر تقرير للأمم المتحدة أن أكثر من ألف شخص دفنوا بهذه الطريقة حتى الآن.

وحث مسؤولون طبيون عن السلامة البيولوجية في برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة -في بيان مشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر- السلطات في المناطق المنكوبة في ليبيا على عدم التسرع في عمليات الدفن الجماعي أو حرق الجثث بشكل جماعي.

ودعا البيان إلى تحسين إدارة عمليات الدفن لتكون في مقابر فردية محددة وموثقة جيدا، قائلا إن عمليات الدفن المتسرعة يمكن أن تؤدي إلى مشكلات نفسية طويلة الأمد لذوي الضحايا بالإضافة إلى مشاكل اجتماعية وقانونية.





وأضاف البيان أن جثث ضحايا الكوارث الطبيعية لا تشكّل أي تهديد صحي، والاستثناء هو وجود الجثث عند مصادر المياه العذبة أو بالقرب منها بسبب احتمال تسرب الفضلات منها.

وكان المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض سجل 55 حالة تسمم بين الأطفال بسبب تلوث المياه في درنة، مشيرا إلى إمكانية ارتفاع العدد.

وذكر تقرير للأمم المتحدة -أمس الخميس- أن أكثر من ألف جثة في درنة وما يزيد على 100 جثة في البيضاء دفنت في مقابر جماعية بعد الفيضانات التي وقعت قبل 5 أيام.

وقال مدير الطب الشرعي لمنطقة أفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر، بلال سبلوح، إنهم أرسلوا شحنة جوية إلى بنغازي اليوم الجمعة تضم 5 آلاف كيس للجثث.





وأضاف سبلوح -في مؤتمر صحفي بجنيف- أن الجثث متناثرة في الشوارع التي ضربتها الفيضانات، أو تعيدها الأمواج إلى الشاطئ، أو مدفونة تحت الأنقاض، مشيرا إلى أنه "في غضون ساعتين فقط أحصى زملاؤه أكثر من 200 جثة على الشاطئ بالقرب من درنة".

وجرفت الفيضانات أحياء بأكملها في مدينة درنة شرق ليبيا مساء الأحد الماضي بعد انهيار سدين، ولقي الآلاف حتفهم في حين بات آلاف آخرون في عداد المفقودين.