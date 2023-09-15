قيمة جائزة نوبل للعام الحالي تقترب من مليون دولار

قالت مؤسسة نوبل المسؤولة عن إدارة الجائزة المرموقة -اليوم الجمعة- إن الفائزين بجوائز نوبل لهذا العام سيحصلون على مليون كرونة سويدية إضافية، ليصل إجمالي قيمة المكافأة المالية إلى 11 مليون كرونة (986 ألف دولار).

وتعرضت قيمة الجائزة لتعديلات بالرفع والتخفيض في السنوات الماضية. وقال مقدمو الجوائز إنهم سيزيدون المبلغ هذا العام ليعكس قوة الوضع المالي للمؤسسة.

وكان القائمون على المؤسسة قد خفضوا قيمة الجائزة عام 2012 من 10 ملايين كرونة إلى 8 ملايين، مع سعي المؤسسة لدعم وضعها المالي.

وزاد مبلغ الجائزة إلى 9 ملايين كرونة عام 2017 ثم إلى 10 ملايين عام 2020، وهي قيمة الجائزة قبل عام 2012.

ولكن الكرونة السويدية فقدت على مدى العقد الماضي نحو 30% من قيمتها مقابل اليورو، مما يعني أن أحدث زيادة في قيمة الجائزة لن تمنح الفائزين خارج السويد شعورا بأنهم أكثر ثراء.

وفي عام 2013، وصلت قيمة جوائز الإنجازات في العلوم والأدب والسلام، التي مُنحت لأول مرة عام 1901، إلى نحو 1.2 مليون دولار، رغم خفض المبلغ بالعملة السويدية إلى 8 ملايين كرونة.

وستكون جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب أولى جوائز هذا العام، وسيتم الإعلان عنها في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، تليها جوائز الفيزياء والكيمياء والأدب والسلام في الأيام التالية.