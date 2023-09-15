شاهد.. اللحظات الأولى لاجتياح السيول أحياء درنة الليبية

وثقت كاميرا مراقبة لأحد المحال التجارية الواقعة في حي المغار في درنة الليبية اللحظات الأولى لاجتياح السيول منازل وأحياء المدينة وجرفها بشكل مخيف للسيارات الموجودة بالأحياء.

وصورت تسجيلات مرئية نشرها ناشطون ليبيون ومنصات محلية على مواقع التواصل سرعة جريان السيول وجرفها كل الأجسام التي كانت في طريقها.

والأحد الماضي، اجتاحت عاصفة ناجمة عن الإعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفة آلاف الضحايا والمفقودين.

وكان الهلال الأحمر الليبي قد أعلن أن عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات بمدينة درنة يتجاوز 10 آلاف شخص، وفق معطيات أولية.

وقد أسفرت السيول والفيضانات عن اختفاء أحياء، وانهيار جسور، ودمار واسع بشبكة الطرق لدرنة وما جاورها، بينما تكثف فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية جهودها للبحث عن ناجين وانتشال ودفن الجثث المتناثرة بالمدينة المنكوبة.