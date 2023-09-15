دول عربية تقيم صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا

أدى آلاف المصلين اليوم، صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا، وذلك عقب صلاة الجمعة في عدد من الدول العربية.

وتداول المدونون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر الحشود الكبيرة من المصلين في مختلف المساجد والساحات، في دول كمصر والأردن وفلسطين وسوريا والبحرين.

ففي فلسطين أدى آلاف المصلين بمدينتي القدس والبيرة صلاة الغائب على أرواح الضحايا الذين قضوا في زلزال المغرب وفيضانات ليبيا.

وفي المسجد الأقصى دعا المصلون عقب الصلاة بأن يتقبل الله الضحايا برحمته الواسعة ويحفظ المغرب وليبيا وأهلها من كل مكروه.

المصلون بالمسجد الأقصى يؤدون صلاة الغائب على ضحايا #زلزال_المغرب وفيضانات #ليبيا pic.twitter.com/upEqwKcpie — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 15, 2023

وفي جميع مساجد مصر، أدى الآلاف من المواطنين صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا.

المصريون يؤدون صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وعاصفة ليبيا pic.twitter.com/xdZoArSgrv — شبكة رصد (@RassdNewsN) September 15, 2023

وأدى آلاف المصلين من أهالي إدلب في الشمال السوري صلاة الغائب أيضا على أرواح الضحايا.

ادلب .. صلاة الغائب على ضحايا الزلزال في المغرب والفيضان في ليبيا.. نسأل الله أن يرحمهم ويشفي جرحاهم ويجمع شملهم pic.twitter.com/TCxvkndkWx — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) September 15, 2023

وفي الأردن استجاب الآلاف في مختلف محافظات المملكة لدعوة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لأداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال والإعصار.

وفي البحرين، وبعد صلاة الجمعة أدى آلاف المصلين صلاة الغائب على ضحايا الزلزال والفيضانات والسيول استجابة لبيان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي تم تعميمه على جميع الخطباء في جوامع المملكة.

كما أدت مدن ليبية صلاة الغائب على أرواح ضحايا الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد مساء الأحد الماضي.

ومساء يوم الجمعة الماضي ضرب زلزال عنيف عدة مدن مغربية أسفر عن أكثر من 2900 قتيل وآلاف المصابين، إضافة إلى دمار كبير.

ومساء الأحد، تسببت السيول التي جرت عقب تحطم سدين في درنة بسبب تداعيات إعصار دانيال، في وفاة نحو 6 آلاف شخص وتسجل آلاف المفقودين، إضافة إلى خسار كبيرة في البنى التحتية.