آلاف السوريين يطالبون برحيل الأسد بأكبر مظاهرة في السويداء

شهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا -اليوم الجمعة- أكبر مظاهرة مناهضة للنظام منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو شهر، بمشاركة الآلاف رغم إطلاق النار على متظاهرين قبل يومين.

وقال مشاركون في المظاهرة -لوكالة الصحافة الفرنسية- إن ما بين 3500 و4 آلاف شخص تظاهروا اليوم في السويداء، وأضافوا أن الحشود التي تجمعت في ساحة الكرامة كانت "أكبر من المرات السابقة".

وهتف المتظاهرون "ما في للأبد، ما في للأبد، عاشت سوريا، ويسقط الأسد".

وتلا أحد المتظاهرين بيانا صدر بالتنسيق مع أحد شيوخ المحافظة ذات الغالبية الدرزية، ودعا فيه إلى بناء دولة وطنية ديمقراطية، ورفض "أن يملي حزب البعث سياساته" على أهالي المنطقة.

شاهد:بيان هام للهيئة السياسة للعمل الوطني في #السويداء بالتنسيق والتعاون مع الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين، سماحة الشيخ حكمت الهجري.#مظاهرات_السويداء pic.twitter.com/cMSn6maBzO — السويداء 24 (@suwayda24) September 15, 2023

إطلاق نار

وأصيب 3 متظاهرين بجروح -الأربعاء الماضي- حين فتح مسلحون النار عليهم في أثناء محاولتهم إغلاق فرع حزب البعث الحاكم.

وكانت تلك المرة الأولى التي يُطلق فيها النار باتجاه محتجين خلال التظاهرات الأخيرة.

وقال متظاهرون إنهم ليسوا خائفين، "ومستمرون في الحراك السلمي حتى النهاية".

#شاهد: من قلب ساحة الكرامة في السويداء، هتافات الحريّة تعلو من آلاف المحتجين/ات، اليوم الجمعة.#مظاهرات_السويداء pic.twitter.com/sqzZs7JM4m — السويداء 24 (@suwayda24) September 15, 2023

من جهتها، أعربت السفارة الأميركية في سوريا -أمس الخميس- عن قلقها إزاء استخدام النظام السوري للقوة في السويداء، علما أن السفارة لا توفر خدمات قنصلية.

وأغلق محتجون مكاتب حزب البعث وعمدوا إلى نزع صور للرئيس السابق حافظ الأسد، خلال أيام الحراك السلمي الذي انطلق منتصف أغسطس/آب الماضي.

وبدأت المظاهرات في السويداء بعد قرار السلطات رفع الدعم عن الوقود، وتطورت من احتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى المطالبة بـ"إسقاط النظام".