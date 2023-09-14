مشاهد جوية حصرية توثق الدمار وعمليات البحث والإنقاذ في درنة الليبية

حصلت شبكة "الجزيرة" على مشاهد حصرية ملتقطة أمس الأربعاء، لاستمرار عمليات البحث وإزالة الركام في مدينة درنة الليبية بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت المدينة قبل عدة أيام.

وتظهر المشاهد عمليات بحث بجهود فردية محلية وبعض الآليات لإزالة الركام والبحث عن ناجين أو عالقين في المنازل.

كما تظهر المشاهد الجرف البحري الكبير الذي أحدثته السيول والفيضانات في المدينة.

ووصل عدد القتلى جراء السيول التي تسببت بها العاصفة دانيال التي ضربت سواحل ليبيا، إلى 5300 مع وجود نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.

وأصبحت مدينة درنة شرقي ليبيا، عنوانا عريضا للكارثة الإنسانية؛ حيث لعب الموقع الجغرافي والظروف الطبيعية والعامل البشري دورا محوريا في حجم الكارثة، بعد تسبب العاصفة دانيال بسيول عارمة جرفت السكان بمنازلهم.