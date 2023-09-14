قطر تؤكد التزامها بدعم جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة

قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التزام دولة قطر بدعم كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدورها، قالت الخارجية الإيرانية إن عبد اللهيان أكد خلال الاتصال استعداد بلاده التام لإتمام تبادل السجناء مع الولايات المتحدة في الموعد المتفق عليه بوساطة قطر.

وأعرب الوزير الإيراني عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها قطر للإفراج عن الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية فضلا عن الإفراج عن السجناء.