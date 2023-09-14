قبل وبعد.. صور أقمار صناعية تظهر تهدّم 800 مبنى في درنة

أظهر تحليل لصور أقمار صناعية تعرُّض نحو 800 مبنى للهدم الكلي أو الجزئي جراء الفيضانات والسيول التي ضربت مدينة درنة الليبية الساحلية قبل أيام.

وقامت وحدة التحقيقات بوكالة سند في الجزيرة بتحليل صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها من شركة "ماكسار" الأميركية، وحصرت أعداد المباني التي تعرضت للهدم حتى الآن.

وتشير البيانات إلى وجود أكثر من 4355 مبنى قبل الفيضانات، وبعد العاصفة دانيال، حددت "سند" بقاء 3528 مبنى فقط، وبتحليل الصور بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، تبيَّن تعرض نحو 800 مبنى للانهيار بعد وقوع الفيضانات بمنطقة وسط درنة بشكل خاص ومحدد.

وكانت الفيضانات الكارثية قد نتجت عن انهيار أحد السدود الضعيفة أمام قوة العاصفة دانيال، ومن ثم أحدثت كميات المياه الضخمة -التي كانت محجوزة وراء السد- فيضانات شديدة جرفت أجزاء واسعة من المنطقة وأغرقت المباني وخلفت دمارا واسعا بالمدينة.

ويشير اللون الأخضر في الخريطة المرفقة إلى المباني التي لم تتعرض للانهيار والهدم، بينما يوضح اللون الأحمر حجم وعدد وأماكن توزيع المباني التي تضررت بشكل كلي جراء الفيضانات، في حين لم تتأثر بالعاصفة المباني التي تظهر من دون أي ألوان.

وحسب اختبار وكالة سند للتقنيات ونتائج التحليل، فإن دقة البيانات المرفقة والمعلومات المستخلصة تصل إلى نسبة 90%.