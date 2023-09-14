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قبل وبعد.. صور أقمار صناعية تظهر تهدّم 800 مبنى في درنة

الذكاء الاصطناعي وصور اقمار صناعية الوسائط: صورة ملونة / المباني
اللون الأحمر يظهر حجم وعدد وأماكن توزيع المباني التي تضررت بشكل كلي جراء الفيضانات (الجزيرة)
14/9/2023

أظهر تحليل لصور أقمار صناعية تعرُّض نحو 800 مبنى للهدم الكلي أو الجزئي جراء الفيضانات والسيول التي ضربت مدينة درنة الليبية الساحلية قبل أيام.

وقامت وحدة التحقيقات بوكالة سند في الجزيرة بتحليل صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها من شركة "ماكسار" الأميركية، وحصرت أعداد المباني التي تعرضت للهدم حتى الآن.

32.795813,22.553615-After المصدر: ماكسار
صور أقمار صناعية تظهر حجم الدمار في درنة (ماكسار)

وتشير البيانات إلى وجود أكثر من 4355 مبنى قبل الفيضانات، وبعد العاصفة دانيال، حددت "سند" بقاء 3528 مبنى فقط، وبتحليل الصور بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، تبيَّن تعرض نحو 800 مبنى للانهيار بعد وقوع الفيضانات بمنطقة وسط درنة بشكل خاص ومحدد.

32.7514003,22.6694319-After المصدر: ماكسار
صور أقمار صناعية تظهر حجم الدمار في درنة (ماكسار)

وكانت الفيضانات الكارثية قد نتجت عن انهيار أحد السدود الضعيفة أمام قوة العاصفة دانيال، ومن ثم أحدثت كميات المياه الضخمة -التي كانت محجوزة وراء السد- فيضانات شديدة جرفت أجزاء واسعة من المنطقة وأغرقت المباني وخلفت دمارا واسعا بالمدينة.

جسر١ بعد المصدر: ماكسار
صور أقمار صناعية تظهر حجم الدمار في درنة (ماكسار)

ويشير اللون الأخضر في الخريطة المرفقة إلى المباني التي لم تتعرض للانهيار والهدم، بينما يوضح اللون الأحمر حجم وعدد وأماكن توزيع المباني التي تضررت بشكل كلي جراء الفيضانات، في حين لم تتأثر بالعاصفة المباني التي تظهر من دون أي ألوان.

32.795813,22.553615-Before المصدر: ماكسار
صور أقمار صناعية تظهر حجم الدمار في درنة (ماكسار)

وحسب اختبار وكالة سند للتقنيات ونتائج التحليل، فإن دقة البيانات المرفقة والمعلومات المستخلصة تصل إلى نسبة 90%.

المصدر : الجزيرة