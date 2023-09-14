عاجل | نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي دانا سترول للجزيرة: ما تقوم به روسيا في سوريا يشتت عملياتنا على الأرض
14/9/2023-|آخر تحديث: 14/9/202301:00 م (بتوقيت مكة المكرمة)
- نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي دانا سترول للجزيرة: ما تقوم به روسيا في سوريا يشتت عملياتنا على الأرض
- سترول للجزيرة: نطالب قوات سوريا الديمقراطية والعشائر العربية بوقف فوري للاشتباكات في دير الزور
- سترول للجزيرة: اشتباكات قوات سوريا الديمقراطية والعشائر العربية تقوض مهمة القضاء على داعش وتهدد أمن قواتنا
- سترول للجزيرة: الاحتكاكات الجوية الروسية الأميركية في سوريا غير مهنية
- سترول للجزيرة: أنشأنا قنوات تواصل مع روسيا لإحاطتها بجهودنا في مكافحة الإرهاب في سوريا
المصدر : الجزيرة