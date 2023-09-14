مسؤولة بالبنتاغون: ملتزمون بأمن الملاحة في المنطقة العربية

أكدت دانا سترول نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي التزام الولايات المتحدة بأمن الملاحة في المنطقة العربية ومعارضة بلادها أي جهة تهدد مبادئ تتعلق بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وقالت سترول في لقائها مع الجزيرة إن التعزيزات العسكرية الأميركية الأخيرة في الخليج هي لطمأنة من وصفتهم بالحلفاء في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية إن الولايات المتحدة والسعودية أجرتا دورية جوية ثنائية فوق الخليج على متن طائرة تابعة للبحرية الأميركية.

وأضافت أن الطواقم السعودية والأميركية راقبت خلال الدورية الجوية أنشطة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية.

من جهة أخرى، اشتكت المسؤولة في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من عمليات روسيا في سوريا، كما طالبت قوات سوريا الديمقراطية والعشائر العربية بوقف الاشتباكات بينهما في محافظة دير الزور.

وقالت سترول إن ما تقوم به روسيا في سوريا "يشتت عملياتنا على الأرض"، مضيفة أن الاحتكاكات الجوية الروسية مع الطائرات الأميركية في سوريا "غير مهنية وغير آمنة".

وأوضحت أن البنتاغون أنشأت قنوات تواصل مع روسيا لإحاطتها بالجهود الأميركية في مكافحة "الإرهاب" في سوريا.

وخلال السنوات الماضية تكرر الاحتكاك الجوي بين روسيا وأميركا في الأجواء السورية، وزادت حوادث الاحتكاك في الأشهر القليلة الماضية.





اشتباكات دير الزور

وفي سياق آخر، طالبت سترول "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والعشائر العربية بوقف فوري للاشتباكات في دير الزور التي استمرت لأسبوعين وتوقفت بعد لقاءات مسؤولين أميركيين مع الطرفين ودعوات لإيقاف القتال.

واعتبرت المسؤولة في البنتاغون أن اشتباكات "قسد" والعشائر تقوض مهمة القضاء على تنظيم الدولة وتهدد أمن القوات الأميركية.

والأسبوع الماضي، تراجعت حدة الاشتباكات بين "قسد" والعشائر العربية في دير الزور ومناطق مجاورة، قبل أن تعلن "قسد" عن سيطرتها على عدد من القرى التي خسرتها لصالح مقاتلي العشائر وتقوم بحملة اعتقالات في تلك المناطق، وفق ما أفاد ناشطون محليون.