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طاردتهم المياه حتى الطابق الـ5.. ليبية توثق لحظات رعب لعائلتها خلال الفيضان

بعض مظاهر الدمار التي خلفتها السيول في درنة (رويترز)
14/9/2023

وثقت ناشطة ليبية لحظات الرعب التي عاشتها وعائلتها في اللحظات الأولى من الفيضان المدمر الذي خلّف آلاف القتلى شرقي ليبيا.

وتظهر المشاهد تجمع الناشطة وعائلتها في حالة من الفزع والرعب وسط صيحات الموجودين في أثناء غمر المياه لمنزلهم وهم داخله.

وقالت الناشطة إنها وعائلتها توجهوا في الساعة الثالثة فجرا إلى الطابق السابع، هربا من الفيضان بعد أن وصلت المياه إلى الطابق الخامس في عمارة برج الشاطئ بدرنة.

وأضافت الناشطة أنها وعائلتها نجوا من الموت بأعجوبة، بينما جرفت المياه العديد من أصدقائها وجيرانها وأقاربها.

المصدر : الجزيرة