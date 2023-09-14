طاردتهم المياه حتى الطابق الـ5.. ليبية توثق لحظات رعب لعائلتها خلال الفيضان

وثقت ناشطة ليبية لحظات الرعب التي عاشتها وعائلتها في اللحظات الأولى من الفيضان المدمر الذي خلّف آلاف القتلى شرقي ليبيا.

وتظهر المشاهد تجمع الناشطة وعائلتها في حالة من الفزع والرعب وسط صيحات الموجودين في أثناء غمر المياه لمنزلهم وهم داخله.

الساعه 3:06 ص عمارة برج الشاطئ

لحظات الرعب التي شهدناها انا واخوتي، توثق اختي الرعب الذي عشناه اثناء وجودنا بالطابق الاخير السابع لان المياه وصلت للطابق الخامس pic.twitter.com/8cmzcv27P6 — M (@mariam_ghy) September 14, 2023

وقالت الناشطة إنها وعائلتها توجهوا في الساعة الثالثة فجرا إلى الطابق السابع، هربا من الفيضان بعد أن وصلت المياه إلى الطابق الخامس في عمارة برج الشاطئ بدرنة.

وأضافت الناشطة أنها وعائلتها نجوا من الموت بأعجوبة، بينما جرفت المياه العديد من أصدقائها وجيرانها وأقاربها.