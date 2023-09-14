سول تحث موسكو وبيونغ يانغ على عدم تبادل الأسلحة

دعت كوريا الجنوبية كلا من روسيا وكوريا الشمالية للوفاء بواجبهما فيما يتعلق بعدم تبادل الأسلحة.

وقال مجلس الأمن الوطني في كوريا الجنوبية إنه يتعين على كوريا الشمالية وروسيا الامتثال للالتزام بحظر التجارة في مجال الأسلحة والتعاون العسكري، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي وعقوبات دولية مختلفة.

وأضاف المجلس أن سول سوف تتعامل بحزم مع مسألة التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو بالتزامن مع التشاور مع الولايات المتحدة واليابان والمجتمع الدولي.

كما ندد زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية بما سماه "اتفاق الشيطان" بين موسكو وبيونغ يانغ، في حين حذرت طوكيو من أي "انتهاك" للعقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ والتي تمنعها من إبرام صفقات أسلحة.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية إن طوكيو "تتابع بقلق" المحادثات بين موسكو وبيونغ يانغ، ولا سيما على ضوء "احتمال أن تؤدي إلى انتهاك للحظر المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي على إبرام أي صفقة متعلقة بالأسلحة مع كوريا الشمالية".

يشار إلى أنه لم يصدر أي إعلان رسمي عن أي اتفاق لتسليم روسيا معدات عسكرية يمكن استخدامها في حربها على أوكرانيا.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وصل روسيا أول أمس الثلاثاء، وهي الزيارة الثانية له منذ عام 2019، حيث عقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

"نفاق" واشنطن

وردا على انتقاد الولايات المتحدة لاجتماع القمة بين بوتين وكيم جونغ قالت روسيا إن هذا يعد "نفاقا"، فواشنطن تنشر الفوضى وترسل أسلحة لحلفائها في أنحاء العالم.

وقال السفير الروسي لدى واشنطن إن "الولايات المتحدة ليس لها الحق في أن تلقي علينا دروسا لتعلمنا كيف نعيش".

وأوضح السفير أن واشنطن شكلت تحالفا في آسيا ووسعت المناورات العسكرية قرب شبه الجزيرة الكورية كما تزود أوكرانيا بأسلحة قيمتها مليارات الدولارات.