حريق يلتهم مئات المتاجر بسوق في بنغلاديش

التهم حريق هائل مئات المتاجر في سوق بالعاصمة البنغالية داكا، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين جراء الحريق، الذي شب في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، قبيل أن تفتح المحال أبوابها.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أن قوات من الجيش ورجال الإطفاء سيطروا على الحريق خلال 6 ساعات، بعد انتشاره سريعا بسبب وجود كميات كبيرة من المواد القابلة للاشتعال، بينها البلاستيك.

وفي حين أفاد مسؤول في إدارة الإطفاء بعدم سقوط ضحايا جراء الحريق، "الذي ربما اندلع نتيجة ماس كهربائي"، قال مالك متجر لوسائل إعلام محلية، "أسرتي تعتمد على هذا المتجر في عيشها، ماذا عساي أن أفعل الآن وقد أصبح كل شيء رمادا"؟





حرائق متكررة

ويشيع نشوب الحرائق في العاصمة داكا، المكتظة بالسكان، التي شهدت طفرة في البناء في السنوات الأخيرة، وسط تقارير عن ضعف تدابير الإجراءات المتعلقة بالسلامة.

وكان حريق اندلع في مجمع تجاري في داكا في أبريل/نيسان الماضي، أسفر عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وتدمير نحو 5000 متجر، كما شهدت مدينة كوكس بازار جنوب شرقي بنغلاديش حرائق عدة، آخرها حريق التهم أكبر مخيم للاجئين الروهينغا هناك وشردّ الآلاف منهم، في مطلع شهر مارس/آذار الماضي، قبل أن يكشف تحقيق رسمي لاحقا، أن الحريق كان "عملا تخريبيا مخططا له".