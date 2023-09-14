تمرين سعودي أميركي مشترك لمواجهة الطائرات بدون طيار

قالت القيادة المركزية الأميركية -اليوم الخميس- إن قواتها نفذت مع القوات السعودية تمرينا جويا مشتركا شمالي المملكة العربية السعودية لمواجهة الطائرات بدون طيار.

وأضافت القيادة المركزية -في بيان نشرته عبر حسابها باللغة العربية في موقع إكس (تويتر سابقا)- أن تمرين "الرمال الحمراء 2" سلط الضوء على التقدم الذي أحرزه البلدان نحو هزيمة الطائرات المسيرة، التي تشكل تهديدا من قبل الخصوم.

وتابعت أن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال ماي كوريلا ورئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن فياض الرويلي تابعا سير التمرين الذي تم إجراؤه أمس الأربعاء من قبل مركز التجارب المتكامل.

Gen. Michael "Erik" Kurilla, USCENTCOM CDR, and Gen. Fayyad al-Ruwali, Kingdom of Saudi Arabia Chief of the General Staff observed Red Sands 23-2 & the progress the two nations have made in defeating threat unmanned aerial systems MEDIA (https://t.co/89ZbpPlnvt)@modgovksa pic.twitter.com/IDaG8kE8QK — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 14, 2023

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن هذا التمرين يعد تتويجا لأشهر من ابتكار النماذج الأولية السريعة والتطوير المستمر بناء على ما تحق في التمرين السابق.

كما قالت إن التمرين الجديد تضمن تكرار اختبار 9 أنظمة تستخدم تقنيات حركية وغير حركية مختلفة لتدمير أو تعطيل أنظمة الطائرات بدون طيار.

وذكر البيان الأميركي أن قادة فرقة "المهمات المركزية 39" التابعة للجيش الأميركي قادت مرحلة التدريبات بالذخيرة الحية ضمن تمرين "الرمال الحمراء 2″، وقال إن هذه الفرقة -بالشراكة مع نظرائها السعوديين- عملت مع المبتكرين العسكريين والتجاريين لاختبار القدرات الواعدة التي تهدف لمواجهة أنظمة الطائرات بدون طيار.

#فيديو_الدفاع | جانب من فعاليات التمرين المشترك «الرمال الحمراء 2»، بمشاركة أفرع القوات المسلحة ونظيرتها في القيادة المركزية الأمريكية. pic.twitter.com/IuE6jBl3D0 — وزارة الدفاع (@modgovksa) September 13, 2023

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية إن تهديد الطائرات بدون طيار حقيقي، وأضاف أن مركز الرمال الحمراء المتكامل للتجارب خطوة مهمة، ليس فقط في هزيمة الطائرات بدون طيار، وإنما أيضا في إظهار الالتزام المشترك بالأمن الإقليمي من قبل القوات السعودية والأميركية.

وتابع القائد العسكري الأميركي أن التدريبات المقبلة ستعتمد على النجاحات والمعرفة المكتسبة من التدريبات السابقة، إذ سيواصل الطرفان العمل معا لتجاوز التحديات العسكرية الصعبة.

من جهتها، نشرت وزارة الدفاع السعودية -عبر حسابها في موقع "إكس" (تويتر سابقا)- لقطات مصورة من التمرين المشترك مع القوات الأميركية.