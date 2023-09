تمرين سعودي أميركي مشترك لمواجهة الطائرات بدون طيار

قالت القيادة المركزية الأميركية -اليوم الخميس- إن قواتها نفذت مع القوات السعودية تمرينا جويا مشتركا شمالي المملكة العربية السعودية لمواجهة الطائرات بدون طيار.

وأضافت القيادة المركزية -في بيان نشرته عبر حسابها باللغة العربية في موقع إكس (تويتر سابقا)- أن تمرين "الرمال الحمراء 2" سلط الضوء على التقدم الذي أحرزه البلدان نحو هزيمة الطائرات المسيرة، التي تشكل تهديدا من قبل الخصوم.

وتابعت أن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال ماي كوريلا ورئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن فياض الرويلي تابعا سير التمرين الذي تم إجراؤه أمس الأربعاء من قبل مركز التجارب المتكامل.

Gen. Michael "Erik" Kurilla, USCENTCOM CDR, and Gen. Fayyad al-Ruwali, Kingdom of Saudi Arabia Chief of the General Staff observed Red Sands 23-2 & the progress the two nations have made in defeating threat unmanned aerial systems

