تايوان تعلن رصد عشرات الطائرات والسفن الصينية حولها

أعلنت تايوان اليوم الخميس أنها رصدت خلال يوم واحد ما مجموعه 68 طائرة حربية و10 سفن عسكرية صينية تحوم حول الأجواء والمياه المحيطة بالجزيرة، في زيادة كبرى نسبيا مقارنة بمرات سابقة، وسط تشديد بكين ضغوطها العسكرية على الجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إنه تمّ رصد تلك الطائرات والسفن حول تايوان بين أمس الأربعاء وصباح الخميس.

وأوضحت الوزارة أنه حتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي من اليوم الخميس (22:00 بتوقيت غرينتش أمس الأربعاء) عبرت 40 طائرة، من بينها مقاتلات وطائرة مسيَّرة، خط الوسط بمضيق تايوان، ودخلت المجال الجوي لجنوب غرب وجنوب شرق تايوان.

وكانت تايوان أعلنت أمس الأربعاء رصد 27 طائرة و13 سفينة صينية خلال الـ24 ساعة السابقة. وخلال الثلاثاء الماضي، بلغ العدد 22 طائرة و20 سفينة، وقالت إن بعضها متّجه إلى غرب المحيط الهادي للانضمام إلى حاملة الطائرات الصينية شاندونغ في إطار "تدريب بحري وجوّي".

وأكدت وزارة الدفاع التايوانية في بيانها أنّ الصين زادت في الأيام الأخيرة من وتيرة انتهاك سفنها وطائراتها مياه الجزيرة وأجواءها، مشيرة إلى أنه تم تكليف طائرة تابعة للدورية الجوية القتالية وسفن بحرية وأنظمة صواريخ أرضية بمواجهة هذه الأنشطة.

وكثيرا ما تعلن تايوان عن وقوع مثل هذه الأعمال من قبل القوات الصينية. مع ذلك، فإنه في هذه المرة كان عدد الطائرات أكبر نسبيا مقارنة بمرات سابقة، حيث زادت بكين من ضغوطها العسكرية على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، ولا سيّما من خلال مناورات بحرية وطلعات جوية.

وتحظى تايوان بحكومة مستقلة منذ 1949، لكن الصين تشدّد على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتتعهد باستعادة السيطرة عليها بالقوة إن لزم الأمر.

في المقابل، زادت واشنطن وحلفاؤها الغربيون في الآونة الأخيرة من التشديد على أهمية ضمان "حرية الملاحة" في مياه المنطقة، وعزّزوا لهذا الغرض من عبور قطعهم البحرية لمضيق تايوان وبحر جنوب الصين بهدف التأكيد أنّهما ضمن المياه الدولية وليس ضمن نطاق التحكم الصيني.