المغرب يفعّل خطة لإيواء المتضررين وإعمار المناطق المنكوبة

أعلن الديوان الملكي في المغرب -اليوم الخميس- تفعيل خطة فورية لإيواء المتضررين وإعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب وسط البلاد يوم الجمعة الماضي، في حين تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال امرأة على قيد الحياة في إقليم تارودانت بعد 6 أيام من الزلزال.

فقد قال الديوان الملكي المغربي -في بيان- إن الملك محمد السادس ترأس اجتماع عمل خصص لتفعيل برنامج عاجل لإعادة إيواء متضرري الزلزال يشمل 50 ألف مسكن في 5 أقاليم متضررة (بينها أقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة).

وأشار البيان إلى أن البرنامج يشمل الإيواء المؤقت للعائلات المتضررة، ومنح مساعدة استعجالية بقيمة 30 ألف درهم (3 آلاف دولار تقريبا) لكل عائلة من العائلات المتضررة.

كما يشمل البرنامج -حسب البيان- اتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار، وفي هذا الإطار سيتم تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (14 ألف دولار) لتعويض العائلات التي انهارت منازلها بشكل تام، و80 ألف درهم (8 آلاف دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المنازل التي انهارت جزئيا.

وكان رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ترأس -الاثنين الماضي- اجتماعا للجنة المكلفة بإعادة إعمار المناطق المتضررة من أسوأ كارثة طبيعية تضرب المغرب خلال ما يقرب من قرن من الزمان، وأعلن إطلاق برنامج لإعادة الإعمار.

وحسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الداخلية المغربية، أسفر الزلزال الذي ضرب منطقة أقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة ومراكش الأطلس الكبير مساء الجمعة الماضية عن مقتل 2946 وإصابة 5674 آخرين.





إنقاذ امرأة في تارودانت

في غضون ذلك، قال مراسل الجزيرة عثمان آي فرح إنه تم إنقاذ امرأة من تحت الأنقاض في قرية تيزي نتاست التي تقع على الطريق بين مراكش وتارودانت.

وأضاف أن انتشال المرأة وهي على قيد الحياة بعد نحو أسبوع على الزلزال -الذي دمر قرى بأكملها في أقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة- يعد معجزة.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن جهود الإنقاذ في المناطق المتضررة من الزلزال ما زالت مستمرة على أمل أن يتم إنقاذ أحياء آخرين ونقل الجرحى من الأماكن النائية.

كما تستمر عمليات فتح الطرق الجبلية المؤدية إلى القرى النائية، وسط مخاوف من انهيارات صخرية جديدة.

ويقود الجيش المغربي جهود الإغاثة، بدعم من مجموعات وفرق إغاثة أرسلتها 4 دول، هي قطر والإمارات وبريطانيا وإسبانيا، لكن التضاريس الوعرة والطرق المتضررة وتباعد القرى من العوامل التي أدت إلى صعوبة عمل الفرق، حيث توجد الأماكن المتضررة فوق جبال شاهقة، مثل القرى التابعة لمدن أمزميز وشيشاوة وتارودانت، كما أن تساقط أحجار ضخمة على الطرقات أسهم كذلك في إعاقة عمل الجرافات.

وبعد تعرض المنازل للدمار كليا وجزئيا في المناطق المتضررة، نصب عديد من السكان هناك الخيام في انتظار إيوائهم.





الهزات الارتدادية

في الأثناء، وقع صباح اليوم الخميس مزيد من الهزات الارتدادية في المنطقة التي ضربها الزلزال.

وقال مراسل الجزيرة إن أقوى هذه الهزات وقعت في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، إذ بلغت قوتها 4.8 درجات على سلم ريختر.

وأضاف أن الهزة الأقوى شعر بها الناس في مراكش والحوز وتارودانت.

وأشار المراسل إلى أن هذه الهزة تسببت في سقوط بعض المساكن الآيلة للتهدم جراء زلزال الجمعة الماضية، وتحديدا في أمزميز بإقليم الحوز.

من جهتها، قالت مراسلة الجزيرة ميساء الفطناسي إن الشعور بالخوف يتعزز في المناطق المنكوبة بعد الهزات الارتدادية الجديدة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الحملات التضامنية في المغرب تتواصل على نطاق واسع لإيصال المساعدات للمتضررين.

يذكر أن الصليب الأحمر الدولي أطلق نداء لجمع أكثر من 100 مليون دولار لتوفير الاحتياجات العاجلة للمغرب لاحتواء آثار الزلزال.