السعودية تعدم عسكريين اثنين بتهمة الخيانة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الخميس إعدام اثنين من عسكرييها بعد إدانتهما بارتكاب "جريمة الخيانة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان للوزارة ورد فيه أن المتهمَين، وهما من منسوبي وزارة الدفاع، "أقدما بصفتهما العسكرية على ارتكاب عدد من الجنايات العسكرية الكبرى، وبإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما، أدين الأول بارتكاب جريمة الخيانة الحربية وعدم محافظته على مصالح الوطن وعلى شرف الخدمة العسكرية، في حين أسفر التحقيق مع الثاني عن إدانته بارتكاب جرائم الخيانة بصورها الثلاث (العظمى والوطنية والحربية) وعدم محافظته على مصالح الوطن وعلى شرف الخدمة العسكرية".

وأضاف البيان أن المتهمَين -أحدهما ضابط برتبة مقدم طيار والآخر برتبة رئيس الرقباء- تمت "إحالتهما إلى المحكمة المختصة، و(مع) توفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهما، و(قد) أقرا بما نُسب إليهما وصدر بحقهما حكمان يقضيان بثبوت إدانتهما بما أُسند إليهما والحكم عليهما بالقتل وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي".

وزارة الدفاع تُعلن تنفيذ حكم القتل بحق اثنين من منسوبيها أُدينا بارتكاب جريمة الخيانة.https://t.co/dBMlDCArFN#واس_عام pic.twitter.com/huGo7KoFVF — واس العام (@SPAregions) September 14, 2023

وختمت الوزارة بيانها بأنها "تؤكد ثقتها في رجال القوات المسلحة الأوفياء الذين برّوا بقسمهم وضحوا بدمائهم حفظا لأمن واستقرار هذا الوطن ومقدساته، مستنكرة في الوقت ذاته هذه الجرائم الشنيعة الدخيلة على منسوبيها".