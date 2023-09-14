روسيا تعلن التصدي في القرم لهجمات أوكرانية بالزوارق والطائرات المسيرة

علقت روسيا -اليوم الخميس- حركة مرور السيارات على جسر القرم الذي يربطها بشبه جزيرة القرم، وأعلنت تصديها لهجمات أوكرانية عديدة بالزوارق والطائرات المسيرة.

وقد ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم أن حركة مرور السيارات عٌلّقت على الجسر الذي يربط البلاد بشبه جزيرة القرم.

وقالت الوكالة الروسية إن السلطات لم تقدم أسبابا لوقف حركة المرور.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية بالقرم أسقطت الليلة الماضية 11 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية "في محاولة لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية".

وقالت الوزارة في بيان صباح اليوم "أنظمة الدفاع الجوي تصدت فجر اليوم لهجوم إرهابي تم تنفيذه بمسيرات فوق جمهورية القرم كان سيستهدف منشآت على أراض روسية، وتم إسقاط 11 طائرة مسيرة".

من جانبها، نقلت وكالة ريا الروسية عن وزارة الدفاع أن 5 زوارق أوكرانية مسيرة هاجمت سفينة حربية روسية في البحر الأسود.

هجمات على الحدود

وكانت موسكو أعلنت في وقت سابق أنّها دمّرت ليل الأربعاء الخميس عدداً من المسيّرات الأوكرانية خلال تصدّيها لهجوم شنّته هذه الطائرات على منطقتي بريانسك وبيلغورود الواقعتين غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، من دون أن تفيد عن وقوع خسائر بشرية.

ومن جانبه قال حاكم منطقة بريانسك "ألكسندر بوغوماز" إن 6 مسيّرات أسقطت فوق مناطق أونيتشسكي وبراسوفسكي وستارودوبسكي وكاراتشيفسكي، وهي منطقة تقع قريباً جداً من مدينة بريانسك.

وأكّد بوغوماز أنّ هذا الهجوم لم يسفر عن ضحايا أو أضرار.

وقبل ذلك بقليل، أعلنت الدفاع الروسية أنّ قوّاتها أسقطت طائرة بدون طيار أوكرانية فوق بيلغورود، المنطقة الروسية الحدودية مع منطقة خاركيف الأوكرانية.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف إنّ الطائرة المسيّرة أُسقطت أثناء تحليقها فوق قرية توليانكا التي تبعد عشرات الكيلومترات من الحدود الأوكرانية.





.. من 3 اتجاهات

في المقابل، قالت أوكرانيا اليوم إنها أسقطت 17 من أصل 22 طائرة مسيرة روسية هاجمت أراضيها خلال الليل، وإن طفلا لقي حتفه جنوب البلاد خلال قصف مدفعي.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط طائرات مسيرة في عدة مناطق جنوب وشمال البلاد.

وذكرت في منشور على تليغرام "في مساء 14 سبتمبر/أيلول 2023، من التاسعة مساء حتى 2:30 صباحا، هاجم الغزاة الروس أوكرانيا بعدة مجموعات من الطائرات المسيرة من طراز شاهد-136 وشاهد-131 من 3 اتجاهات".

وقال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك "سيرهي ليساك" إن 3 مُسيرات حلقت فوق المنطقة مما ألحق أضرارا بعدة مبان. وأضاف أن جزءا آخر من المنطقة تعرض لقصف مدفعي وصاروخي خلال الليل.