قرية مصرية تبكي عشرات من أبنائها قضوا بفيضانات ليبيا

خيم الحزن على قرية الشريف في محافظة بني سويف المصرية بعدما فقدت أكثر من 70 من أبنائها المغتربين في ليبيا جراء كارثة الفيضانات، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وشيّع الأهالي جثامين الضحايا -وبينهم أشقاء وأبناء عمومة- في جنازة حاشدة، وتم دفنهم في مقابر القرية.

وأظهرت مشاهد بثتها وكالة رويترز للأنباء بكاء أحد أقارب الضحايا، بعدما فقد ابنه و3 آخرين من أقاربه جراء الكارثة.

وكانت وزارة الهجرة قد أعلنت اليوم الأربعاء أن الجيش المصري نقل جثامين 87 مواطنا من ليبيا إلى مصر، بعد وفاتهم جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا.

ولا يزال هناك مصريون في عداد المفقودين في ليبيا، في حين يواصل الأهالي إطلاق النداءات لإعادة جثامين بقية الضحايا.