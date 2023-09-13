قبل وبعد.. شاهد كيف تحوّلت درنة بعد العاصفة دانيال

حطام ودمار وأحياء كاملة سوّيت بالأرض، هكذا يبدو المشهد في مدينة درنة الليبية المنكوبة عقب أيام قليلة من العاصفة المتوسطية "دانيال" التي ضربت البلاد الأحد الماضي وتسببت بسيول مدمرة.

ونشرت صحيفة غارديان صورا ملتقطة بواسطة أقمار صناعية تظهر ما خلفته الفيضانات في مدينة درنة، نقلا عن شركة "بلانت" الأميركية غير الحكومية.

وكشفت الصور عن الدمار الكبير الذي لحق بعديد من المنازل والبنية التحتية التي جرفتها السيول.

وتظهر الصور آثار انهيار سدين وتدفق المياه بشكل كبير، مما تسبب في انهيار 4 جسور رئيسة تربط أنحاء المدينة، وجسر آخر في اتجاه ساحل درنة.

كما أظهرت صور التُقطت بالأقمار الصناعية للمدينة قبل الكارثة وبعدها أن المجرى المائي الذي كان ضيقا نسبيا ويمر عبر وسط المدينة أصبح أكثر اتساعا بكثير الآن، مع اختفاء جميع المباني التي كانت قائمة حوله.