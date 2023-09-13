على خلفية خريطة خاطئة.. الكويت تستوضح والقاهرة تحقق

قالت وزارة الخارجية الكويتية إن وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، أجرى أمس الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري سامح شكري، على خلفية خريطة عُرضت بإحدى المحاضرات في مصر.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الاتصال جاء "للوقوف على حيثيات موضوع قيام أحد المحاضرين في إحدى الدورات التدريبية التي يشارك فيها مجموعة ضباط كويتيين بعرض خريطة غير رسمية للوطن العربي لا تتضمن الحدود المعترف بها دوليا لدولة الكويت".

معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، #وزير_الخارجية، أجرى إتصالاً هاتفياً بمعالي سامح شكري، وزير خارجية جمهورية #مصر العربية الشقيقة. الخبر كاملاً: https://t.co/Tba9YCpNqL 🇰🇼🇪🇬 pic.twitter.com/AlIxfSyWXp — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) September 13, 2023

وذكرت أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد "أن ما تم من قبل المحاضر كان خطأ غير مقصود، وأنه قد وجه نحو إجراء تحقيق شامل حول هذه الواقعة ومحاسبة مرتكب هذا الخطأ".

وأضافت أن شكري أكد كذلك "أن مثل هذه الأحداث غير المقصودة لا يمكن لها أن تمس بمسيرة وروح المحبة والإخاء والترابط بين البلدين الشقيقين بأي شكل من الأشكال".