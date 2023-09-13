عشرات الضحايا في حريق بمبنى سكني في فيتنام

لقى 11 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 50 آخرين إثر حريق هائل في مبنى سكني بالعاصمة الفيتنامية هانوي.

وقالت وكالة الأنباء الفيتنامية إنّه إثر الحريق، الذي اندلع مساء أمس الثلاثاء، تمّ إنقاذ نحو 70 شخصا، ونُقل إلى المستشفيات 54 آخرين، بينهم عشرات القتلى.

وحسب وسائل إعلام، نقلا عن الشرطة، فإنه تم إخماد الحريق، الذي لم تتضح أسبابه بعد، والذي التهم جزءا كبيرا من المبنى المكوّن من 10 طوابق ويسكنه نحو 150 شخصا.

ولا تزال فرق الطوارئ تبحث عن مزيد من الضحايا، وتخشى السلطات من ارتفاع العدد.