قضاء تونس يصدر مذكرات اعتقال دولية بحق شخصيات بارزة

أصدر قاضٍ تونسي، الثلاثاء، أوامر اعتقال دولية بحق 12 شخصية سياسية بارزة، من بينها رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، لاتهامهم بتشكيل "تحالف إرهابي والتآمر ضد الدولة".

جاء ذلك في حديث نقلته وكالة تونس أفريقيا عن الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس.

وأفادت الوكالة أن "قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بالبحث في قضيتي تكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة (أصدر) بطاقات جلب دولية" بحق 12 شخصا.

ومن بين المستهدفين أيضا معاذ الغنوشي نجل زعيم حزب حركة النهضة راشد الغنوشي.

وأفادت قداس بأن الأبحاث في هذه القضايا لا تزال جارية بخصوص بقية المشتبه فيهم والمحالين بحالة فرار ليتسنى إصدار بطاقات جلب دولية في حقهم.

يذكر أن أفرادا آخرين موقوفون منذ أشهر على ذمة القضيتين، وبينهم سياسيون ووزراء سابقون ورجال أعمال.

وتتهم المعارضة التونسية الرئيس قيس سعيد باستغلال القضاء لمحاربة خصومه السياسيين وإجهاض مكتسبات الثورة والعودة بالبلاد إلى الحقبة الاستبدادية.