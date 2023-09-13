محكمة باكستانية تمدد حبس عمران خان

قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان -اليوم الأربعاء- إنه تم تمديد فترة حبس موكله بتهمة تسريب أسرار الدولة لأسبوعين آخرين.

وأفاد المحامي نعيم بانجوتا، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بأنه تم تمديد فترة حبس خان حتى 26 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوقفت الشرطة الباكستانية خان في مدينة لاهور في الخامس من أغسطس/آب الماضي، إثر صدور حكم قضائي من محكمة ابتدائية بالعاصمة إسلام آباد، بسجنه 3 أعوام بتهمة الكسب غير المشروع، قبل أن تأمر المحكمة العليا في إسلام آباد بالإفراج عنه، لكنها أيدت في المقابل منعه من العمل السياسي لمدة 5 سنوات قادمة.

ويواجه نجم رياضة الكريكيت السابق، البالغ من العمر 70 عاما، سلسلة من الاتهامات منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء إثر تصويت برلماني بسحب الثقة منه العام الماضي.

ويعد خان السياسي الأكثر شعبية في باكستان، ويقول إن عزله من منصبه والقضايا القانونية المثارة حوله دبّرتها المؤسسة العسكرية بهدف حرمانه من الترشح لولاية ثانية.

ومنذ الإطاحة به أبريل/نيسان العام الماضي، يواجه عمران خان أكثر من 150 قضية، في تهم يواصل نفيها ويقول إن "دوافعها سياسية".

وفي حين كان يقبع خان وراء القضبان، تم حلّ البرلمان الباكستاني في التاسع من أغسطس/آب الماضي بناء على طلب خلفه شهباز شريف من أجل تمهيد الطريق أمام حكومة انتقالية للإعداد للانتخابات خلال الأشهر المقبلة.

ويتعين إجراء الانتخابات خلال 90 يومًا بعد حلّ البرلمان وفقا للدستور. لكن الحكومة ألمحت إلى إمكانية تأجيلها، لأن اللجنة الانتخابية تحتاج إلى وقت لإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية بعد نشر بيانات التعداد السكاني الأخير الذي أنجز مايو/أيار الماضي.