تقرير دولي: ثلث مليار طفل يعانون الفقر المدقع

أفاد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والبنك الدولي -اليوم الأربعاء- بأن 333 مليون طفل يعانون الفقر المدقع، في ظل واقع معيشي فاقمته عوامل عدة بينها جائحة كوفيد-19 والنمو السكاني والكوارث المرتبطة بالمناخ.

وأوضحت المديرة التنفيذية ليونيسف كاثرين راسل أن "الأزمات المتفاقمة من تداعيات كوفيد-19 والنزاعات والتغير المناخي والصدمات الاقتصادية عطّلت التقدّم وتركت ملايين الأطفال في فقر مدقع"، قائلة "لا يمكننا خذل هؤلاء الأطفال الآن.. إنهاء الفقر في أوساط الأطفال خيار مرتبط بالسياسات".

وقال المدير العالمي للفقر والمساواة في البنك الدولي لويس فيليب لوبيز كالفا -في بيان- إن "عالما يعيش فيه 333 مليون طفل في فقر مدقع، لا يحُرمون من الاحتياجات الأساسية فحسب، بل من الكرامة والفرص أو الأمل، لا يمكن تحمّله بكل بساطة".

وخلص التقرير إلى أن 40% من الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء ما زالوا يعيشون في فقر مدقع، وهي أعلى نسبة في العالم.





ودعا البنك الدولي ويونيسف دول العالم لمنح أولوية للتعامل مع الفقر في أوساط الطفولة، وفرض سلسلة إجراءات تشمل توسيع برامج الإعانات المخصصة لهم.

وتأتي نتائج هذا التقرير معاكسة لتوقعات الأمم المتحدة وهدفها الرامي إلى القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030.