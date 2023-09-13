بايدن سيجتمع مع نتنياهو بنيويورك وليس في البيت الأبيض

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس الأميركي جو بايدن قرر لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وليس في البيت الأبيض؛ وذلك بعد نقاش داخلي طويل بشأن اعتبارات سياسية وفق تعبير الموقع.

وأضاف المسؤولون أن نقاشا طويلا دار داخل البيت الأبيض بشأن اللقاء ومكان انعقاده، حيث أيد بعض مستشاري بايدن عقده في البيت الأبيض، في حين أيد آخرون عقده في نيويورك.

وذكروا أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ نتنياهو الثلاثاء الماضي في اتصال هاتفي أن جدول بايدن لن يشمل لقاءه في البيت الأبيض بل في نيويورك.

ونقل أكسيوس عن مسؤول أميركي أن كثرا في البيت الأبيض اعتقدوا أن لقاء في البيت الأبيض يجمع بايدن بنتنياهو سيضر سياسيا بايدن.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي آخر أن عددا من مساعدي بايدن كانوا قلقين من تظاهر آلاف الإسرائيليين والأميركيين اليهود خارج البيت الأبيض.

وتعرضت العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لضغوط كبيرة منذ عودة نتنياهو إلى السلطة على رأس حكومة يمينية متشددة في ديسمبر/كانون الأول.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن بايدن موافقته على عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، رغم الجفاء الذي يطبع العلاقة بينهما، ولكن بدون تحديد موعد أو مكان للقاء.

وسبق أن اشتكى نتنياهو من عدم تلقيه دعوة من بايدن الذي رفض في مقابلتين صحفيتين قبل ذلك تحديد موعد توجيهه الدعوة لرئيس الحكومة الإسرائيلية.