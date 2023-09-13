الصين أول دولة تعين سفيرا بأفغانستان في ظل إدارة طالبان

قالت وزارة الخارجية الصينية إن سفيرها قدم أوراق اعتماده في حفل أقيم في العاصمة الأفغانية كابل، مشيرة إلى أن هذا هو التناوب الطبيعي لسفير الصين في أفغانستان، ويستهدف مواصلة دفع الحوار والتعاون بين البلدين.

وأضافت الخارجية الصينية "بصفتنا دولة صديقة جارة تقليديا لأفغانستان، حافظت الصين دائما على علاقات دبلوماسية وتبادل وتعاون في عدة مجالات مع أفغانستان".

من جهته قال بلال كريمي نائب المتحدث باسم الحكومة المؤقتة إن الملا محمد حسن آخُند القائم بأعمال رئيس الوزراء؛ قبِل أوراق اعتماد المبعوث الصيني الجديد في حفل. ونشر مكتب المتحدث باسم الإدارة المؤقتة صورا لمراسم أقيمت في القصر الرئاسي الأفغاني حظي فيه السفير الصيني الجديد بترحيب من مسؤولين من بينهم آخُند ووزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان إن المبعوث الجديد تشاو شينغ هو أول سفير دولة يتولى المنصب منذ أغسطس/آب 2021 حين تولت طالبان السلطة مع انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة من البلاد بعد 20 عاما.

وتولى سفير الصين السابق لدى أفغانستان، وانغ يو، منصبه عام 2019 وأنهى فترة عمله الشهر الماضي.

ولم تعترف أي حكومة أجنبية رسميا بحركة طالبان، ولم تقل بكين إذا كان تعيين السفير اليوم الأربعاء يشير إلى أي خطوات أوسع نحو الاعتراف الرسمي بطالبان.

وهناك دبلوماسيون آخرون في كابل يحملون لقب سفير، لكن جميعهم تولوا مناصبهم قبل تولي طالبان مقاليد السلطة.

ومنذ ذلك الحين أرسلت دول وهيئات أخرى، مثل باكستان والاتحاد الأوروبي، دبلوماسيين كبار لقيادة البعثات الدبلوماسية باستخدام لقب "القائم بالأعمال"، وهو ما لا يتطلب تقديم أوراق اعتماد سفير إلى الدولة المضيفة.

ودخلت حركة طالبان العاصمة في 15 أغسطس/آب 2021، مع تفكك قوات الأمن الأفغانية التي تم تشكيلها بدعم غربي على مدى سنوات، وفرار الرئيس أشرف غني المدعوم من الولايات المتحدة.