الاحتلال يؤجل البتّ في استمرار اعتقال الفتى أحمد مناصرة

قررت المحكمة المركزية للاحتلال الإسرائيلي في سجن الرملة، تأجيل جلسة محاكمة الأسير أحمد مناصرة حتى 20 من سبتمبر/أيلول الجاري، رغم تدهور وضعه الصحي والنفسي.

وكان من المقرر أن تبتّ المحكمة في طلب مصلحة السجون الإسرائيلية تمديد العزل الانفرادي بحق الأسير، وعقدت جلسة اليوم قبل انتهاء مدة عزله الحالي في 18 من الشهر الجاري.

وتطالب سلطات الاحتلال بإبقاء أحمد في العزل الانفرادي لستة أشهر إضافية، رغم أن تقارير طبية عدة أكدت أن عزله المتواصل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، قد فاقم من وضعه الصحي والنفسي على نحو خطير.

وأوضح محامي الفتى أحمد مناصرة أنه في بداية الجلسة جرى إبلاغ طاقم الدفاع، أنه لا يمكن إحضار أحمد، وبعد مطالبة وإصرار من طاقم الدفاع على حضوره جرى إحضاره. ولفت إلى أن الوضع الصحي والنفسي لأحمد يتفاقم وهو أكثر سوءا، مقارنة بالشهور الماضية.

يشار إلى أن العديد من الجلسات قد عُقدت لمحاكمته كانت أبرزها، الجلسات المتعلقة بتصنيف ملفه "ملف إرهاب"، الأمر الذي عرقل سبل الإفراج المبكر عنه.

وكان أحمد قد اعتُقل قبل 8 سنوات وهو طفل في 13 من عمره، بتهمة تنفيذه عملية طعن في القدس المحتلة.

وحكمت عليه محكمة الاحتلال بالسجن لمدة 12 عاما، وغرامة بقيمة 180 ألف شيقل، ثم جرى تخفيض الحكم إلى 9 سنوات ونصف السنة في 2017.

وقبل نقله إلى المعتقلات الإسرائيلية حُجز لمدة عامين في مؤسسة خاصة بالأحداث في ظروف صعبة وقاسية، لينقل لاحقا إلى سجن مجدو بعد أن تجاوز عمره 14 عاما.