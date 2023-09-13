غرق منازل بغزة مع وصول العاصفة "دانيال"

غرقت عشرات المنازل وعدد من الطرق في قطاع غزة، عقب هطول كميات كبيرة من الأمطار منذ فجر اليوم الأربعاء، تزامنا مع وصول العاصفة المتوسطية "دانيال" الأراضي الفلسطينية بعد أن ضربت مناطق بالشرق الليبي وتسببت بآلاف الضحايا والمفقودين.

وشهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة لساعات متواصلة هطول أمطار غزيرة ورياح متوسطة السرعة ألحقت أضرارا مادية في عدد من المنازل والممتلكات في مخيم جباليا للاجئين شمالي القطاع إلى جانب إغلاق عدد من الطرق. وتتوقع الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تنتهي حالة عدم الاستقرار الجوي خلال الساعات القادمة.

والأحد، اجتاح الإعصار دانيال الذي تحول إلى عاصفة متوسطية، عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل 5300 شخص في درنة وحدها بخلاف آلاف المفقودين والمشردين.





ونقلت وكالة الأناضول عن الراصد الجوي ليث العلامي، قوله إن العاصفة دانيال، التي ضربت ليبيا الأحد، وصلت إلى الأراضي الفلسطينية فجر اليوم، على شكل حالة من عدم الاستقرار الجوي. وتابع أن هذه العاصفة فقدت الكثير من قوتها خلال مرورها بمصر.

وأوضح أن حالة عدم الاستقرار الجوي ترافقت مع هطول أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة بنحو 4-6 درجات. وذكر أن هذه العاصفة ستكون في طور التلاشي خلال الساعات القليلة القادمة.

والاثنين، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إن العاصفة دانيال تتجه إلى الحدود المصرية ومن المتوقع أن يصل تأثيرها إلى غرب البلاد مساء.

وأشارت الهيئة على موقع فيسبوك، إلى أن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا ولذلك سيكون تأثيرها مختلفا في الأراضي المصرية.

ونشر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تضرر بعض المنازل في قطاع غزة جراء غرقها بمياه الأمطار.

وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة محمود بصل، إن الطواقم تعاملت مع عشرات المهمات في غزة جراء المنخفض الذي ضرب القطاع منذ فجر الأربعاء. وأوضح أن هذه المهمات تنوعت بين غرق المنازل، وسقوط أشجار.

بدورها، حذرت الأرصاد الجوية الفلسطينية، المواطنين من فرصة تشكل السيول في بعض الأدوية والمناطق المنخفضة أثناء تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي.

وخلّف الإعصار دانيال أضرارا في تركيا واليونان وبلغاريا قبل أن تتراجع قوته ويتحول إلى عاصفة في طريقه إلى ليبيا ومع ذلك تسبب بأكبر الخسائر المادية والبشرية فيها.