واشنطن تصدر استثناء من العقوبات تمهيدا لإتمام صفقة التبادل مع إيران

قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على وثيقة أُرسلت للكونغرس تفيد بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أصدر استثناء من العقوبات الأميركية للسماح بنقل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر؛ في إطار اتفاق تبادل للسجناء بين إيران والولايات المتحدة.

كما أفادت صحيفة واشنطن بوست ووكالة أسوشيتد برس بأن واشنطن منحت إعفاء للبنوك لتحويل الأصول الإيرانية المجمدة من دون خوف من العقوبات الأميركية؛ وذلك من أجل إتمام الصفقة التي تقضي بأن تفرج طهران عن 5 أميركيين مقابل إطلاق واشنطن سراح 5 إيرانيين.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية للجزيرة إن توقيع بلينكن على استثناء أموال إيرانية مجمدة من العقوبات الأميركية خطوة حاسمة لتأمين إطلاق سراح المواطنين الأميركيين الخمسة.





من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أدريان واطسون إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن اتخذ في الثامن من سبتمبر/أيلول الحالي "خطوة إجرائية في عملية جارية لضمان إمكانية نقل الأموال الإيرانية من حساب مقيد إلى آخر وبقائها مقيدة بالتجارة لأغراض إنسانية".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال إن بلاده متفائلة بأن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة سيتم خلال المستقبل القريب.

وأعرب كنعاني عن أمله في الانتهاء من عملية نقل الأموال الإيرانية التي تم تحريرها خلال الأيام المقبلة.